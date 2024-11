Star Wars: tutti i film e le serie TV in arrivo al cinema e su Disney+

Grazie ad alcune anticipazioni da parte di addetti ai lavori oggi sappiamo alcune delle novità in arrivo al cinema e in streaming su Disney+ legate all’intramontabile e interminabile saga di Star Wars. Ci sono delle vere e proprie chicche sia super attese che a sorpresa. Insomma, sarà un 2025 all’insegna delle grandi emozioni. Scegli Disney+ se non vuoi perderti tutte queste novità.

Tuttavia anche il 2024 non terminerà senza sorprese. In programma per il 4 dicembre 2024 c’è Skeleton Crew, la serie TV ambientata nell’era della Nuova Repubblica che segue le avventure di un gruppo di adolescenti che si sono persi nello spazio. Inoltre, andremo fino al 2026 con l’attesissimo film The Mandalorian & Grogu.

Star Wars: le serie TV in arrivo su Disney+

Vediamo subito le serie TV in arrivo su Disney+.

Skeleton Crew (4 dicembre 2024)

Ambientata nell’era della Nuova Repubblica, questa serie segue le avventure di un gruppo di giovani adolescenti perduti nello spazio. I protagonisti dovranno affrontare pericoli inimmaginabili mentre cercano di tornare a casa, scoprendo segreti dell’universo di Star Wars lungo il cammino. La serie esplora temi di amicizia, coraggio e crescita personale, offrendo una prospettiva unica e fresca sulla galassia molto lontana.

Andor – stagione 2 (22 aprile 2025)

La seconda stagione di Andor continua a seguire le vicende di Cassian Andor, spia ribelle, cinque anni prima degli eventi di Rogue One. Questa stagione approfondisce ulteriormente la formazione dell’Alleanza Ribelle e il crescente conflitto con l’Impero. Con nuove missioni pericolose e alleanze instabili, Cassian si trova a dover affrontare scelte morali sempre più difficili nella sua lotta contro la tirannia imperiale.

Tales of the Jedi – stagione 2 (data non specificata)

Questa serie antologica animata esplora le storie di vari personaggi Jedi attraverso diverse epoche della galassia di Star Wars. La seconda stagione promette di approfondire le origini di nuovi personaggi e di espandere il background di figure già conosciute. Con episodi che spaziano dall’Antica Repubblica all’era dell’Impero, la serie offre uno sguardo unico sulla storia e la filosofia dei Jedi.

Ahsoka – stagione 2 (data non specificata)

Dopo gli eventi della prima stagione, Ahsoka Tano continua la sua ricerca di risposte e giustizia nella galassia post-Impero. La ex-Jedi si trova ad affrontare nuove minacce e vecchi nemici, mentre cerca di svelare i misteri legati al Grand’Ammiraglio Thrawn e alle forze oscure che minacciano la pace. La serie approfondisce ulteriormente il personaggio di Ahsoka, esplorando il suo passato e il suo ruolo nel futuro della galassia.

Il film in arrivo al cinema

Ecco il film di Star Wars programmato per uscire al cinema prossimamente.

The Mandalorian & Grogu (22 maggio 2026)

Questo film cinematografico porta sul grande schermo le avventure del Mandaloriano Din Djarin e del suo protetto Grogu. Ambientato dopo gli eventi della serie TV, il film promette di essere un’epica avventura spaziale che esplora il legame tra i due protagonisti e il loro ruolo nel plasmare il futuro della galassia. Con nuove minacce all’orizzonte, Din e Grogu dovranno affrontare sfide che metteranno alla prova il loro legame e il loro destino.