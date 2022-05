Star Wars: svelato il nuovo videogioco per PC, PS5 e Xbox Series X/S

Dopo tante indiscrezioni è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale sul seguito di Star Wars Jedi Fallen Order. Si chiama Jedi Survivor e sarà disponibile nel 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sviluppato ancora da Respawn Entertainment, riprenderà la storia lasciata nel primo capitolo.

Il gioco è ambientato circa 5 anni dopo gli eventi narrati in Jedi Fallen Order, lanciato nel 2019 e apprezzato da critica e pubblico, e vedrà il protagonista Cal Kestis, uno dei pochi Jedi rimasti nella galassia, accompagnato dal droide BD-1 mentre cerca di acquisire nuove abilità per far accrescere la sua connessione con la Forza per fuggire dagli inquisitori dell’Impero Galattico.

Star Wars Jedi Survivor: arriva il tanto atteso sequel di Jedi Fallen Order

A dirigere il progetto troviamo Stig Asmussen, director di God of War 3, che aveva anche assunto lo stesso ruolo per il primo episodio.

“Ancor prima di completare Jedi: Fallen Order, il nostro team aveva una visione su come portare avanti l’avventura per Cal, BD e del suo equipaggio. Per Jedi: Survivor, stiamo lavorando a stretto contatto con Lucasfilm Games per costruire sull’eredità lasciata dal primo episodio. Stiamo sfruttando la tecnologia avanzata per creare combattimenti Jedi più dinamici e una narrazione cinematografica allo scopo di espandere la storia di Cal, mentre il protagonista matura e cerca di sopravvivere durante tempi bui”.

Ulteriori informazioni sul gioco verranno condivise entro la fine di quest’anno. In allegato a questo articolo è possibile dare un’occhiata al primo trailer ufficiale realizzato interamente in CG.

