Star Wars Jedi Survivor è in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-30€)

Con Star Wars Jedi Survivor vivi un’epica avventura ambientata nell’universo di Guerre Stellari e adesso puoi farlo al prezzo più basso di sempre su Amazon.

Il gioco è infatti in offerta a soli 49,99 euro invece di 79,99. Un’occasione unica per vivere in prima persona uno dei giochi più belli di quest’anno.

Star Wars Jedi Survivor in offerta: combatti l’Impero

Star Wars Jedi: Survivor è la continuazione dell’epica storia di Cal Kestis, il giovane Jedi che ha catturato i cuori dei fan in Star Wars Jedi: Fallen Order. Questo gioco d’azione e avventura in terza persona, sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games, ti porterà in un’avventura avvincente che inizia cinque anni dopo gli eventi del primo gioco.

In questo capitolo, Cal Kestis si trova spinto ai confini della galassia dall’Impero e circondato da minacce sia nuove che familiari. Come uno degli ultimi cavalieri Jedi, Cal è costretto a combattere durante i tempi più bui della galassia. Ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l’eredità dell’Ordine Jedi? Questa è la domanda centrale che dovrà affrontare mentre la galassia affonda sempre più nell’oscurità.

Per sopravvivere, dovrai utilizzare l’addestramento di Cal e le sue iconiche abilità della Forza. Potrai personalizzare la tua spada laser e sperimentare stili di combattimento unici. La Forza sarà un potente alleato, ma potrebbe non bastare. Dovrai essere creativo e sfruttare l’ambiente circostante per superare gli ostacoli.

I fan di Star Wars avranno l’opportunità di esplorare nuovi pianeti e affrontare sfide uniche mentre Cal cerca di riunire l’equipaggio della Stinger Mantis. Con nuove abilità della Forza, equipaggiamento e potenziamenti, potrai investigare, esplorare e rivisitare i pianeti in modi completamente nuovi.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Star Wars Jedi: Survivor su Amazon. Acquistalo ora a soli 49,99 euro e preparati a vivere un’avventura epica in una galassia lontana, lontana…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.