Star Wars Jedi Fallen Order 2 sarà annunciato a maggio, per un rumor

Possiamo aspettarci che Jedi Fallen Order 2 verrà annunciato molto presto, presumibilmente intorno al mese di maggio. A riferirlo è il noto giornalista e insider Jeff Grubb nel corso dell'ultima puntata del suo podcast GrubbsNax su Giant Bomb.

Grubb assicura che il progetto esiste e possiamo sperare in nuove informazioni già prima dell'E3 2022, di cui è stata appena annunciata una nuova edizione solo online. Intorno a maggio, Electronic Arts potrebbe decidere di togliere i veli sul gioco, che verrebbe affidato nuovamente a Respawn Entertainment, il team di Titanfall e Apex Legends.

Star Wars Jedi Fallen Order 2, che cosa aspettarsi?

Il primo episodio è un action-adventure ambientato tra gli eventi di “La Vendetta dei Sith” e “Rogue One: A Star Wars Story“, nel pieno dell'ascesa dell'Impero Galattico e cinque anni dopo la purga dei Jedi scatenata da Anakin Skywalker.

Protagonista è l'ex-apprendista Jedi Cal Kestis, che dopo essersi nascosto per anni sul pianeta Bracca lavorando come rottamatore, viene salvato dagli inquisitori dell'Impero dall'ex-cavaliere Jedi Cere Junda e dal suo collega, il pilota Greez Dritus. Nei panni di Cal, riscopriamo i poteri della Forza iniziando un nuovo percorso come Jedi mentre cerchiamo di fuggire agli eserciti imperiali.

Jedi Fallen Order 2 promette dunque di offrire tutto quanto di buono ci ha fatto vedere il predecessore: un sistema di combattimento profondo e appagante, combinato a un intelligente utilizzo con i poteri della Forza e a un level design eccezionale, oltre a una storia coinvolgente.

Secondo Grubb, il gioco potrebbe uscire già quest'anno o al massimo essere spostato ai primi mesi del 2023. Non è chiaro se si tratterà di un progetto solo per current-gen o se uscirà anche per PlayStation 4 e Xbox One.