Star Wars Eclipse sarà un mix tra The Last of Us e Jedi Fallen Order

In attesa di capire che ne è davvero dello stato di sviluppo del gioco, l'insider e account Twitter “AccountNGT” fa il punto della situazione su Star Wars Eclipse, il nuovo gioco ispirato alla celebre saga realizzato da Quantic Dream, team famoso per Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit: Become Human. Ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione, con uno particolarmente interessante: il titolo punta a mischiare le filosofie di prodotti del calibro di The Last of Us Part II e Star Wars Jedi Fallen Order.

Star Wars Eclipse, l'ambizioso progetto dei creatori di Heavy Rain

Come si era già detto qualche settimana fa, Star Wars Eclipse sarà un action adventure open world con un sistema di combattimento tradizionale particolarmente ispirato a quello di Star Wars Jedi Fallen Order, di cui è stata da poco annunciata la produzione del secondo capitolo. Il gioco dovrebbe proporre anche alcuni elementi multiplayer e il più alto numero di protagonisti giocabili mai visto in una produzione Quantic Dream.

Il risultato finale, stando alle parole del leaker, dovrebbe offrirci un prodotto capace di mischiare il meglio di The Last of Us Part II e, appunto, lo stesso Jedi Fallen Order. Questo significa che nonostante si tratterà di un titolo più tradizionale rispetto gli altri lavori del team francese, non mancherà un forte accento sulla narrativa, che rivestirà un ruolo centrale nell'esperienza di gioco.

In ogni caso, vengono ribadite le difficoltà che Quantic Dream starebbe incontrando in questa fase dello sviluppo. Dagli intoppi relativi a nuove assunzioni per via delle accuse di molestie rivolte allo sviluppatore qualche tempo fa, alla necessità di adattare il motore grafico a uno schema di gioco totalmente diverso.

Insomma, potremmo dover attendere diverso tempo per vederlo in azione. Star Wars Eclipse sarebbe in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con lancio che potrebbe arrivare solo nel 2025/2026.