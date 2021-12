Star Wars Eclipse potrebbe tardare veramente tanto: fino al 2027?

Star Wars Eclipse è talmente nei guai che il lancio potrebbe tardare parecchio, sforando addirittura il biennio 2026-2027.

A dirlo è il noto giornalista e insider Tom Henderson nel corso di un recente video, in cui afferma di aver raccolto alcune informazioni da ex sviluppatori di Quantic Dream che avrebbero disegnato uno scenario a dir poco complicato per lo sviluppo del progetto.

Il primo grosso ostacolo sarebbe rappresentato dal motore grafico: l'engine utilizzato da Quantic Dream era finora stato progettato per titoli di stampo prettamente narrativo, con gameplay ridotto al minimo e sequenze pre-renderizzate affidate ai canonici Quick Time Event.

Star Wars Eclipse spezzerà la filosofia di produzione tipica del team francese con una struttura open world, per un genere che abbraccerà quello degli action adventure. Per questo servirà adattare il vecchio engine oppure costruirne uno nuovo di zecca: in questo senso potrebbero aiutare i fondi provenienti da un'eventuale acquisizione. I cinesi di Tencent sarebbero in pole position.

È una delle opzioni sul tavolo di Quantic Dream, considerato che ci sarebbero anche altri progetti non annunciati in programma. In ogni caso, considerando tutto, lo sviluppo di Eclipse sarebbe destinato a protrarsi per le lunghe e potremmo dover aspettare la fine del 2026 o l'inizio del 2027 prima di vederlo sul mercato.

Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali che difficilmente verranno confermate o smentite dal team. L'impressione generale è che il recente annuncio ai Game Awards 2021 sia arrivato troppo presto, considerato che al termine del trailer in CGI non è stata indicata né una finestra di lancio, né addirittura le piattaforme di destinazione. Difficile comunque ipotizzare qualcosa di diverso dal solito trittico formato da PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.