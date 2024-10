Stanze colorate con 4 lampadine smart compatibili con Alexa a soli 20€

Vuoi anche tu avere una casa più domotica senza spendere chissà quanti soldi? Allora dai un’occhiata a questa occasione imperdibile che ti sto per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello 4 lampadine smart a soli 20,99 euro, invece che 36,99 euro. Per averle a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso sul prezzo originale del 19% e di un ulteriore sconto con il coupon del 30% per un risparmio totale di ben 16 euro. Avrei la possibilità di colorare ogni stanza in modo diverso e fare felice i tuoi figli più piccoli. Puoi controllare le lampadine da remoto e anche con la voce (necessita di un Hub acquistabile separatamente).

4 lampadine smart bellissime e semplici da usare

Oltre al fatto che queste 4 lampadine smart sono molto belle da vedere sono anche semplici da usare e da configurare. Basterà collegarle, scaricare l’app dedicata sul tuo smartphone o tablet e quindi configurarle alla tua rete WiFi in pochissimi e semplici passaggi. A quel punto le potrai controllare con il tuo dispositivo anche mentre sei fuori casa (con l’Hub dedicato acquistabile separatamente).

Sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e quindi potrai accenderle e spegnerle con la voce. Puoi scegliere tra milioni di colori differenti e anche tutti diversi. Inoltre sono dotate della connessione Bluetooth Mesh che ti consente di connetterle direttamente ad Alexa anche senza l’Hub. Fanno una luce forte ed essendo a LED godono di un bassissimo consumo energetico.

La soluzione più economica per avere un controllo intelligente e luci colorate in casa sicuramente oggi è a portata di mano. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue 4 lampadine smart a soli 20,99 euro, invece che 36,99 euro. Per averle a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora le riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.