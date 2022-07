Stanca di piastrare i capelli? Risolvi il problema questa spazzola elettrica scontata del 44%

Curare e acconciare i propri capelli, sopratutto se si tratta di una chioma lunga, è estremamente problematico in questo periodo dell’anno, particolarmente caldo e difficile da gestire. Non solo perché asciugare e passare piastra o arricciacapelli è estremamente stancante a causa delle temperature già alte, ma anche perché una maggiore frequenza d’utilizzo causa anche un possibile danneggiamento dei tuoi capelli. Se stai cercando una soluzione efficace ed economica, non dovresti assolutamente farti scappare la Spazzola Elettrica Lisciante Bellissima Magic Straight Brush disponibile a soli 24,99€ invece di 44,99€.

Il prodotto dell’acclamato brand Bellissima, pioniere nel settore dell’hair styling, è perfetto per lisciare e rendere luminose anche le chiome più crespe in pochissimi minuti. L’azione della spazzola elettrica combinata alla superficie riscaldata con setole in ceramica e allo ionizzatore di cui è provvista, dona lucentezza e rende i tuoi capelli più ordinati. Per questo non ti dovresti far scappare l’occasione di portarla a casa con uno sconto attivo del 44%.

Dona lucentezza ai tuoi capelli ricci/crespi

Grazie al sistema Smooth & Shine, alla superficie e alle 40 setole riscaldate, questo prodotto liscia e lucida la chioma con pochi semplici gesti. La Bellissima Magic Straight Brush, con una temperatura massima di 200°, è ideale per essere utilizzata anche ogni giorni, in modo tale da gestire i tuoi capelli al meglio senza dover impiegare ore.

La spazzola elettrica è perfetta per ottenere un effetto morbido e leggero, partendo dalla radice fino alle punte come con una spazzola tradizionale ma con un’efficacia senza precedenti. Il risultato è un capello liscio definito, una volta divisa la capigliatura in sezioni e lavorato ogni singola ciocca, con le setole rivolte verso l’esterno. Il procedimento è estremamente semplice da eseguire, anche per chi non è molto praticolo e con un po’ di attenzione potrete sistemare la vostra chioma, col minimo sforzo e senza paura di bruciarvi. Per questo, ti consigliamo di acquistarla fintato che è disponibile a poco più i 20€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.