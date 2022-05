Stampanti 3D e incisori laser SUPER SCONTATI? I migliori su Tomtop

Per quei pochi che ancora non lo sapessero, le stampanti 3D permettono la realizzazione concreta di elementi tridimensionali partendo da specifici modelli digitali sviluppati per mezzo di software dedicati. A differenza delle stampanti tradizionali, il prodotto finale si sviluppa in lunghezza, in altezza ed in profondità. Una tecnologia a dir poco innovativa: fino a qualche anno fa, mettere le mani su apparecchi di questo tipo comportava una spesa a dir poco proibitiva.

Al giorno d’oggi, con il progresso tecnologico in atto e con una sempre più marcata diffusione tra il pubblico, la stampante 3D risulta ancora più efficace ma allo stesso tempo accessibile da un punto di vista economico. A tale riguardo, su Tomtop sono disponibili numerosi modelli di stampanti 3D che, per un tempo limitato, potrai portare a casa godendo di fortissimi sconti (anche maggiori del 60%). Quest’oggi ti proponiamo le occasioni più ghiotte di cui approfittare, con anche un valido suggerimento per quanto riguarda gli incisori laser.

Stampante 3D Creality CR-10 Smart

L’unità può essere collegata sia tramite cavo e sia tramite Wi-Fi. Dimensioni di stampa pari a 300 x 300 x 400 mm. Disponibile il controllo da remoto: stampa con un semplice clic, ovunque tu sia. Sulla stampante 3D Original Creality CR-10 Smart fa la sua comparsa un display touchscreen da 4,5 pollici, con supporto garantito per 9 lingue. L’apparecchio è estremamente silenzioso in fase di lavoro. Il collegamento diagonale doppio a Z migliora di gran lunga la qualità e la precisione della stampa. Il dispositivo può rilevare la presenza del filamento e riprendere il processo di stampa anche in un secondo momento: stop agli sprechi. Non manca il sistema di risparmio energetico, che porta all’autospegnimento dopo 30 minuti di inattività.

Fai ora il tuo acquisto su Tomtop: con un eccezionale sconto del 40% a cui si aggiunge il codice sconto “TCR10”, la stampante 3D Original Creality CR-10 sarà tua ad un prezzo di appena 271,03 euro.

Stampante 3D Creality Ender-3 S1

L’unità lavora tenendo conto di dimensioni finali di stampa pari a 220 x 220 x 270 mm. Da sottolineare la presenza della tecnologia di livellamento automatico a 16 punti CR Touch, che semplifica di molto l’utilizzo di questa stampante 3D e compensa egregiamente i diversi punti in altezza. Il design del doppio motore a doppia vite su asse Z permette di ridurre sensibilmente il rischio di linee e creste lungo i bordi della stampa. La scheda madre a 32 bit funziona benissimo e con il massimo silenzio: potrai utilizzarla anche di notte, senza provocare alcun disturbo a chi riposa. Come il precedente modello, la Creality Ender-3 S1 rileva quando il filamento sta per esaurirsi e mette il processo in stand-by.

Acquistala subito su Tomtop: grazie ad un vantaggioso sconto del 32% a cui si aggiunge il codice sconto “TTCE3S1”, porti a casa la stampante 3D Creality Ender-3 S1 con appena 340,57 euro.

Incisore laser ATOMSTACK P7 40W

Non siamo al cospetto di una stampante 3D ma di un’altra tipologia di prodotto che, in virtù del prezzo vantaggioso, sentiamo di suggerirvi. Parliamo di un incisore laser estremamente efficace per l’utilizzo domestico. L’apparecchio vanta una tecnologia di collimazione e messa a fuoco a 4 gruppi di lenti, con potenza ottica di 4,5 ~ 5 W ed area di messa a fuoco ridotta a 0,02 mm². La densità del laser consente di incidere efficacemente anche tavole in legno con spessore di 10 mm, metallo, ceramica e acciaio inossidabile. Il vetro con filtro ignifugo può filtrare il 97% della luce ultravioletta. La pratica manopola consente di regolare facilmente l’altezza del laser.

Fai ora il tuo acquisto su Tomtop: con un gradito sconto del 27% a cui si aggiunge il codice sconto “ATASP740”, l’incisore laser ATOMSTACK P7 40W sarà tuo ad un prezzo di appena 216,82 euro.

Nel caso scegliessi una delle stampanti 3D appena descritte e qualora avessi bisogno di un’ulteriore fornitura di filamento da usare con l’apparecchio, Tomtop propone un’ offerta incredibile con ben l’87% sconto: basteranno appena 11,61 euro per portare a casa una quantità pari ad 1 kg di filamento con diametro di 1,75 mm, compatibile con tutte le stampanti 3D attualmente disponibili sul mercato.

