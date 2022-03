Stampante WiFi multifunzione COMPATTA: l'affare di oggi su Amazon

Non andare più in cartolibreria a farti stampare le pagine che ti servono, non quando puoi avere a casa questa stampante compatta e multifunzione firmata Epson. Semplicissima da utilizzare, ti permette di avere tutto quello che ti serve a portata di mano. In più con le sue dimensioni minime la puoi mettere dove vuoi senza paura che ti dia fastidio.

Se ti colleghi su Amazon te la porti a casa con circa 89€ a casa. Non la vedi in offerta, ma ti posso assicurare che costa meno del dovuto visto che il suo prezzo si aggira attorno ai cento euro di solito.

Approfittane in una sola mossa e acquistala, se hai un abbonamento Prime attivo la ricevi a casa in quattro e quattr'otto senza alcun costo aggiuntivo.

Stampante WiFi compatta: quello che ti serviva in casa

Capisco che molte volte hai rinunciato ad acquistare una stampante perché troppo ingombrante. Questa di Epson, però, ti risolve i problemi e ti offre anche il massimo con una spesa minima. Infatti non solo ha dimensioni ridotte che ti permettono di metterla un po' ovunque, ma anzi, con tutto quello che è capace di fare la utilizzi giorno e notte senza avere mai problemi.

Hai la possibilità di stampare liberamente a colori e in bianco nero su più tipologie di carta e su diverse misure. Grazie all'applicazione sullo smartphone e al suo essere compatibile con il WiFi, non hai bisogno di cavi e cavetti. In un solo secondo personalizzi i documenti e non solo come meglio credi e li mandi in stampa.

Praticamente geniale sotto ogni punto di vista, è dotata finanche di scanner sulla parte superiore così puoi stampare, copiare e scansionare.

Non perdere neanche un secondo in più e acquista questa stampante WiFi compatta e multifunzione di Epson a soli 89€ su Amazon. La ordini e in uno o due giorni la ricevi a casa senza se e senza ma. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.