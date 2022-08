Stampante termica SMART (senza inchiostro) a 24€: sconto 50%

La stampante termica smart ti permette di effettuare stampe in modo praticamente illimitato e senza mai dover acquistare inchiostro a parte. Questo modello, dotato di cuore intelligente, puoi collegarlo in Bluetooth allo smartphone e – tramite apposita applicazione – effettuare tutte le operazioni che ti servono. In più è dotato di batteria integrata ricaricabile e quindi potrai usarlo ovunque senza il vincolo dei cavi.

Un prodotto utile non solo per liberare la tua creatività, ma anche a livello professionale. Personalmente, l’ho consigliata molto spesso a chi utilizza un POS mobile: è perfetta per stampare ricevute rapidamente. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un affare pazzesco e risparmiare il 50%. La prendi a 24€ circa appena, ma dovrai essere veloce: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Stampante termica smart: è il momento di averla

Un prodotto super compatto e facile da portare in giro. Un piccolo concentrato di tecnologia che sarà un piacere tirare fuori e utilizzare, stupendo chi la vedrà in funzione. L’unica cosa da cambiare, naturalmente, è il rotolo di carta. Non ci sarà necessità di aggiungere inchiostro perché la tecnologia “termica” permette di evitarlo.

Tramite l’applicazione per smartphone, potrai scegliere cosa stampare: foto, scritte, note, ricevute, appunti, cornici. Qualsiasi cosa, ovviamente in bianco e nero. Non perdere l’occasione di fare un ghiottissimo affare su Amazon, risparmiando il 50% su questa spettacolare stampante termica smart: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.