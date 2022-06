Stampante termica SMART e 12 rotoli di carta a 32€: non usa inchiostro

Una stampate termica smart, perfetta per stampare di tutto, in bianco e nero, se mai dover utilizzare inchiostro. La tecnologia che utilizzano questi dispositivi non ne ha bisogno. Il modello che ho scovato in sconto su Amazon arriva a casa completo di 12 rotoli di carta. Di questi, 3 sono addirittura adesivi.

Il suo cuore intelligente, ti permette la connessione allo smartphone per un perfetto utilizzo tramite apposita applicazione. Perfetta per lo svago, è anche l’ideale da sfruttare in abbinamento a POS mobile per la stampa delle ricevute. A questo prezzo, è un vero e proprio affare: spunta il coupon in pagina e porta tutto a casa a 32€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Stampante termica smart in kit a prezzo top su Amazon

Un prodotto dall’appeal estetico decisamente interessante. Un prodotto compatto, che cela un vero e proprio concentrato di tecnologia. In un attimo, lo abbini allo smartphone tramite Bluetooth e – sfruttando l’applicazione in dotazione – puoi stampare tutto quello che ti interessa.

Non preoccuparti delle ricariche, l’inchiostro non serve: la tecnologia di stampa termica non ne ha bisogno. In più, con 12 rotoli di carta a disposizione, potrai sbizzarrirti per un bel po’, prima di dover prendere altri rotoli.

Uno strumento, quello in sconto su Amazon, perfetto anche per la stampa di ricevute di pagamento, promemoria, note e non solo. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare, con questa stampante termica smart in gran sconto su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.