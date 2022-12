Stampante termica SMART a 27€: eccellente idea regalo (non usa inchiostro)

La stampante termica smart è uno spettacolare regalo di Natale. Con un prezzo super competitivo, porti a casa un kit con in omaggio diversi rotoli di carta: ti servirà solo quello stampare. Infatti, la tecnologia termica non ha bisogno di inchiostro: non dovrai mai comprare alcuna cartuccia.

Questo interessante gadget puoi collegarlo in Bluetooth al tuo smartphone e – tramite specifica applicazione – puoi gestirlo al meglio ed inviare le stampe che desideri. Un prodotto perfetto per dare sfogo alla tua creatività, ma non solo. Infatti, ad esempio è l’ideale anche da abbinare al tuo POS mobile per emettere scontrini.

Complice un goloso sconto a tempo limitato, da Amazon puoi prenderla a 27€ circa appena. Completa l’ordine al volo per accaparrartela, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Prendendola adesso, arriva entro Natale (controlla sempre i tempi di consegna, manca pochissimo tempo per ordinare ormai).

La stampante termica smart è un regalo di Natale super

Bellissima esteticamente, è super compatta. Infatti, è pensata per essere portata sempre in giro: pronta all’uso in caso di necessità. Stampa in bianco e nero praticamente qualsiasi cosa desideri: dalle foto, alle immagini prese dal Web, fino a ricevute e scontrini.

Un prodotto molto particolare, per due motivi in particolare:

è connessa e quindi puoi interamente gestirla tramite applicazione per smartphone;

e quindi puoi interamente gestirla tramite applicazione per smartphone; la tecnologia termica ti permette di stampare senza l’uso di inchiostro: dovrai solamente inserire il rotolo di carta.

La stampante termica smart è quindi un gadget utile e divertente, che adesso prendi a mini prezzo. Completa l’ordine al volo da Amazon per prenderla a 27€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido per fare in modo che arrivi entro Natale (controlla sempre le date di consegna!).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.