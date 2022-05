Stampante SMART senza inchiostro a 37€ con 12 rotoli di carta GRATIS

La stampante smart termica è un gadget che, una volta provato, diventa irrinunciabile. Utile per il lavoro (in caso di rilascio di ricevute, per esempio) è perfetto anche per dare sfogo alla creatività nel tempo libero. Il bello è che questo tipo di tecnologia non ha bisogno di inchiostro per funzionare: non servirà comprare ricariche o cartucce, a parte ovviamente la carta per stampare.

Super semplice da usare, si collega allo smartphone o al PC tramite Bluetooth e poi puoi gestirla con gli appositi software. Testi, foto, biglietti di auguri: qualsiasi cosa può essere stampata senza alcun problema in bianco e nero. Approfittando degli sconti Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo modello, in abbinata a ben 12 rotoli di carta, a 37€ circa appena invece di oltre 50€. Si tratta però di un’offerta a tempo della quale approfittare al volo. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Stampante smart: zero inchiostro, mini prezzo

Un kit, quello che porti a casa, che a questo prezzo è un ottimo affare. Infatti, oltre al dispositivo di stampa, a casa ricevi un totale di 12 rotoli di carta adatta a questo modello. Di questi, ben 3 sono adesivi, quindi perfetti per le etichette.

L’intero dispositivo funziona senza il vincolo dei cavi ed è anche questo a renderlo particolarmente portatile. Basta ricaricare la batteria integrata all’occorrenza e stampare tutto quello che desideri senza vincolo alcuno dei cavi.

Un dispositivo, la stampante smart termica che ha costi di gestione bassissimi, è super compatta ed è perfetta da usare tanto nel tempo libero quanto per il lavoro. Ad esempio, è un prodotto che consiglio in abbinata al POS mobile: permette la stampa immediata delle ricevute.

A questo prezzo poi, con tutti questi rotoli in omaggio, è un vero e proprio affare. Non perdere l’ottima occasione Amazon del momento: spunta il coupon in pagina e accaparrati l’intero kit a 37€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però perché la disponibilità è limitata.

