Stampante Smart per foto Xiaomi a un prezzo ASSURDO!

La stampante Smart per fotografie di Xiaomi è un concentrato di tecnologia a un prezzo competitivo. Normalmente il suo prezzo è comunque leggermente proibitivo, soprattutto perché dotato di sistema senza inchiostro, ora su Amazon è quasi regalata. La prendete a 47,99 euro appena con spedizioni rapide e gratis. Lo sconto è del 36%.

Stampante Smart per foto Xiaomi: caratteristiche principali

Il suo utilizzo è davvero semplice: la collegate allo smartphone e, attraverso l'applicazione, stampate le vostro foto preferite, ma non solo. Potrete personalizzarle, rendere le foto stesse Smart e creare dei veri e propri capolavori da regalare o tenere per voi. Tanto per farvi un esempio del potenziale: lo sapete che questa stampante crea foto, che sono dei video? Già, grazie alla realtà aumentata, quando l'immagine stampata viene inquadrata, prende letteralmente vita.

Insomma, un vero e proprio gioiellino tecnologico che potete acquistare su Amazon a un prezzo assurdo: solo 47,99 euro che vi garantiscono tantissima qualità. Consegne rapide e gratuite grazie al servizio Amazon Prime.