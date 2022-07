Stampante? Questa HP a meno di 50€ e ha 6 mesi di inchiostro GRATIS

Se stavi cercando una stampante da utilizzare a casa, smetti le tue ricerche e buttati a capo fitto su questo modello HP che è praticamente perfetto. Dimensioni ridotte, utilizzabile da tutta la famiglia e soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

Da utilizzare è comodissima con il WiFi che ti fa stampare direttamente dai tuoi dispositivi. In promozione costa appena 47,40€ quindi completa l’acquisto al volo su Amazon. Sono inclusi sei mesi di abbonamento quindi ricevi l’inchiostro a casa senza costi aggiuntivi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Stampante HP, un vero successone in casa

Questa stampante HP è perfetta per un utilizzo domestico. In realtà non ti fa scendere a compromessi perché è capace di fare tutto ciò che vuoi. Infatti ha uno scanner sulla parte superiore per poter effettuare anche copie e scannerizzazioni dei tuoi documenti.

Grazie alla connessione WiFi sfruttarla è un attimo, non hai bisogno di fili e di cavi per mandare i file in stampa perché puoi letteralmente farlo a distanza. Con l’applicazione su smartphone stampi praticamente da qualunque dispositivo tu voglia.

Come ti dicevo, la comodità assoluta di questo modello è che include al suo interno 6 mesi di abbonamento Instant Ink grazie ai quali ti vengono regalate sei ricariche di inchiostro a costo zero. Infatti ogni mese ti viene recapitato il pacco a casa senza costi aggiuntivi. Cosa succede al termine? O riattivi l’abbonamento a partire da 0,99€ al mese o disdici senza alcun vincolo.

Che altro c’è da dire? E’ il modello che fa al caso tuo. Collegati ora su Amazon e porta a casa questa stampante HP in una sola mossa. La ordini con 47,70€ e non hai più pensieri, letteralmente. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.