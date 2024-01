Stampante multifunzione HP DeskJet 4130e a soli 59,99€ con il Fuoritutto Unieuro

Nell’ambito della promozione Fuoritutto Unieuro, valida fino al 17 gennaio, la stampante multifunzione HP DeskJet 4130e è in offerta a 59,99 euro anziché 89,99 euro, grazie al 33% di sconto applicato sul prezzo di vendita. Ecco il link all’offerta.

HP DeskJet 4130e effettua stampe, scansioni e copie, oltre a vantare una configurazione automatica alla portata di tutti. In definitiva, la stampante ideale per tutta la famiglia, anche per chi non è molto avvezzo alla tecnologia.

Stampante multifunzione HP DeskJet 4130e in sconto del 33% sul sito di Unieuro

Il modello 4130e della famiglia HP DeskJet stampa a una velocità fino a 8,5 ppm in bianco e nero e fino a 5,5 ppm a colori. Inoltre è dotata di un pratico schermo LCD e tasti funzione, grazie ai quali è possibile gestire la stampante in qualsiasi momento.

Tra le altre cose, rientra nella lista delle stampanti HP dotate di misure di sicurezza dinamica, volte a impedire l’utilizzo di cartucce non originali. Questo significa che se si utilizzano cartucce non HP, queste potrebbero smettere di funzionare o non funzionare del tutto.

Segnaliamo inoltre l’idoneità al programma HP+, grazie al quale è possibile ottenere 3 mesi di servizio Instant Ink gratis. Si tratta di un servizio che offre la consegna delle cartucce originali a domicilio prima che quelle montate sulla stampante si esauriscano. Al termine dei 3 mesi di prova, si può scegliere se proseguire o meno.

La stampante HP DeskJet 4130e è in offerta a 59,99 euro sul sito unieuro.it, con le spese di spedizione gratuite e la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero con Klarna e PayPal.

