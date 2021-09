Necessiti di una efficiente stampante multifunzione senza spendere cifre astronomiche? HP ha quello che fa per te. La DeskJet 4120e rappresenta quanto di meglio si possa trovare in questa fascia di mercato, grazie ad una notevole qualità costruttiva ed un ampio ventaglio di funzionalità messe a tua disposizione.

Non esitare: acquistala subito su Amazon al prezzo di 59,99 euro e potrai beneficiare di uno sconto del 24% e della spedizione gratuita.

HP DeskJet 4120e: stampante multifunzione completa sotto ogni punto di vista

Basta con le inutili perdite di tempo: l'apparecchio lavora in maniera decisamente rapida, potendo contare su una velocità di stampa fino a 8,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori.

Non solo stampa. L'HP DeskJet 4120e mette al tuo servizio tutte le funzioni di cui hai bisogno: scansione, copia in bianco e nero, copia a colori e fax. Configurazione di tutto rispetto anche per quanto riguarda la connettività: il dispositivo vanta la presenza di Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App ed ingresso USB 2.0.

Il vassoio di alimentazione è in grado di contenere fino a 60 fogli. Molto comodo anche l'alimentatore automatico di documenti, con una capienza di 35 fogli. Non manca neppure il pratico schermo LCD con annessi pulsanti funzione.

Da sottolineare inoltre la possibilità di ottenere, previa registrazione gratuita su HP+, 6 mesi del servizio “Instant Ink” grazie a cui la stampante sarà sempre in grado di monitorare i livelli di inchiostro, così da ricevere tempestivamente le nuove cartucce prima ancora che queste si esauriscano del tutto.

Approfittane ora: metti nel carrello l'ottima stampante multifunzione HP ed otterrai 1 anno aggiuntivo di garanzia commerciale del produttore.

