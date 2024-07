Stampante multifunzione Epson Workforce: SUPER sconto del 25%

La stampante multifunzione Epson Workforce WF-2950DWF è oggi disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 25%. Questo dispositivo non è solo un’aggiunta elegante e compatta a qualsiasi ufficio domestico, ma rappresenta anche una soluzione altamente efficiente e conveniente per tutte le esigenze di stampa, scansione, copia e fax. Non perdere tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 79,99 euro, anziché 106,29 euro.

Stampante multifunzione Epson Workforce: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con il suo design raffinato e discreto, la WF-2950DWF si integra perfettamente in ogni ambiente lavorativo, aggiungendo un tocco di professionalità senza occupare troppo spazio. L’interfaccia utente intuitiva e il grande display LCD facilitano la navigazione tra le varie funzioni, rendendo le operazioni quotidiane un gioco da ragazzi. Grazie all’alimentatore automatico di documenti con capacità fino a 30 pagine, la gestione di documenti multipli è rapida e semplice, consentendoti di risparmiare tempo prezioso.

La qualità di stampa della Epson Workforce è garantita dagli inchiostri a quattro colori 604 Ananas di Epson. Questi inchiostri assicurano stampe vivaci e nitide, mantenendo al minimo i costi di esercizio grazie alla possibilità di scegliere tra cartucce di inchiostro separate disponibili nei formati standard e XL. Questo permette un risparmio significativo, poiché si può sostituire solo il colore esaurito.

Le soluzioni wireless flessibili offerte da questa stampante sono un vero punto di forza. Con la connettività Wi-Fi, è possibile stampare da qualsiasi punto dell’ufficio. Inoltre, la funzione Wi-Fi Direct consente la stampa diretta da dispositivi wireless senza necessità di una rete Wi-Fi. Grazie all’app Epson Smart Panel, è possibile controllare la stampante direttamente dal proprio dispositivo mobile, monitorare lo stato dei lavori di stampa e risolvere eventuali problemi in modo rapido ed efficiente.

Acquistando la Epson Workforce oggi, potrai anche usufruire di tre mesi di abbonamento gratuito a ReadyPrint Flex. Con il codice EPSON3, i nuovi clienti possono ottenere i primi tre mesi gratis, risparmiando fino al 70% sui costi dell’inchiostro. ReadyPrint Flex monitora i livelli di inchiostro e invia automaticamente le nuove cartucce a casa tua prima che si esauriscano, garantendo che non rimarrai mai senza.

Approfitta subito di questa offerta straordinaria su Amazon e scopri come la Epson Workforce WF-2950DWF può trasformare il tuo modo di lavorare, al prezzo ridicolo di soli 79,99 euro.