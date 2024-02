Stampante multifunzione Brother: sconto IMBATTIBILE del 33%

Se sei alla ricerca di una stampante multifunzione affidabile, veloce e versatile, la Brother DCPJ1050DW è la scelta ideale. Con la sua combinazione di prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate, questa stampante si distingue nel panorama delle soluzioni di stampa domestica e professionale. Attualmente in mega sconto del 33% su Amazon, è il momento ideale per acquistarla al prezzo speciale di soli 105,00 euro, anziché 156,00 euro.

Stampante multifunzione Brother: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche principali della Brother DCPJ1050DW è la sua velocità di stampa impressionante. Con una velocità fino a 17 pagine al minuto in bianco e nero e 9,5 pagine al minuto a colori, questa stampante ti permette di completare i tuoi progetti in modo efficiente e senza ritardi. Inoltre, la stampa diretta su carta fotografica consente di ottenere risultati di alta qualità anche per le tue immagini più preziose.

La connettività wireless è un’altra caratteristica che rende la Brother DCPJ1050DW un dispositivo eccezionale. Grazie alla sua capacità di connettersi alla rete Wi-Fi, puoi stampare facilmente da qualsiasi dispositivo compatibile, come smartphone, tablet o computer portatile. Questa flessibilità ti consente di stampare i tuoi documenti e le tue foto in modo rapido e conveniente, senza dover passare attraverso complicati processi di collegamento.

La stampa automatica fronte retro è un’altra caratteristica che rende la Brother DCPJ1050DW una scelta intelligente per coloro che desiderano risparmiare tempo e carta. Questa funzione ti consente di stampare su entrambi i lati del foglio senza dover girare manualmente la carta, consentendoti di risparmiare tempo e ridurre i costi operativi. Inoltre, il cassetto carta da 150 fogli assicura che tu possa stampare grandi volumi di lavoro senza dover continuamente ricaricare la carta.

Grazie all’app Brother Mobile Connect, puoi gestire facilmente le tue operazioni di stampa direttamente dal tuo dispositivo mobile. Questa app intuitiva ti permette di monitorare lo stato della stampante, inviare documenti da stampare e molto altro ancora, tutto dal palmo della tua mano.

Infine, con una serie completa di cartucce incluse nella confezione, puoi iniziare a stampare immediatamente senza dover acquistare ulteriori forniture. Le cartucce da 200 pagine a norma ISO 24711 garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili. Quando è il momento di sostituire le cartucce, le opzioni di ricarica da 500 pagine assicurano che tu possa stampare senza interruzioni.

In conclusione, la Brother DCPJ1050DW è una stampante multifunzione completa che offre prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate e convenienza eccezionale. Con il suo mega sconto del 33% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla al prezzo speciale di soli 105,00 euro. Affrettati, falla tua prima che sia troppo tardi.

