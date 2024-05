Stampante laser Pantum: un'OCCASIONE imperdibile (-18%)

La stampante multifunzione Pantum M6558NW è attualmente in super sconto del 18% su Amazon, una proposta imperdibile per chi cerca efficienza e versatilità in un unico dispositivo. Questo modello 3-in-1 offre funzionalità di stampa, copia e scansione, tutte racchiuse in una struttura compatta e moderna.

Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 155,90 euro, anziché 189,90 euro.

Stampante laser Pantum: migliora la tua produttività a lavoro senza compromessi

Con una velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto, la Pantum M6558NW garantisce performance di alto livello, ideali per l’uso sia domestico che in piccoli uffici. Il suo alimentatore automatico di documenti (ADF) è un vero risparmio di tempo, permettendo di gestire copie e scansioni di più pagine in modo rapido ed efficiente.

La configurazione della Pantum M6558NW è estremamente semplice, grazie all’installazione in un solo passaggio. Inoltre, una serie di video dimostrativi è disponibile su vari canali, come YouTube e il sito ufficiale Pantum, per guidarti in ogni operazione, dalla manutenzione alla risoluzione dei problemi.

Un altro punto di forza di questa stampante è la sua connettività wireless. È possibile stampare comodamente da desktop, laptop, smartphone e tablet, grazie all’app Pantum, che supporta la stampa diretta dei documenti di Office. Questa caratteristica la rende una scelta eccellente per chi lavora da remoto o ha bisogno di stampare documenti importanti in mobilità.

La Pantum M6558NW viene fornita con una cartuccia iniziale da 700 pagine e un cavo USB, pronto per essere utilizzato immediatamente dopo l’acquisto. La compatibilità con la cartuccia toner originale PA-210, che offre fino a 1.600 pagine, assicura una lunga durata operativa prima della necessità di sostituire il toner, contribuendo a ridurre i costi di gestione.

Con una garanzia standard di un anno dalla data di acquisto e un servizio clienti online sempre disponibile, la Pantum M6558NW rappresenta una scelta sicura e affidabile. Acquistandola subito, potrai approfittare di un super sconto del 18%, ottenendo così un prodotto di alta qualità a un prezzo eccezionale di soli 155,90 euro.