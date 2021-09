Stampante laser HP offerta a PREZZO BASSISSIMO (-33%)

Hai bisogno di una efficiente stampante laser senza essere necessariamente costretto a spendere una fortuna? HP ha la soluzione giusta per te. La LaserJet 135a rappresenta quanto di meglio si possa trovare in questa fascia di mercato, grazie ad una notevole qualità costruttiva ed un ampio ventaglio di funzionalità messe a tua disposizione.

Un'occasione da cogliere al volo: acquistala subito su Amazon al prezzo di 99,99 euro beneficiando di uno sconto del 33% grazie a cui risparmierai ben 49,01 euro.

Stampante HP LaserJet 135a: un vero gioiello

L'apparecchio realizzato da HP si caratterizza per un design lineare e riconoscibile, con un form factor squadrato che lo rende particolarmente adatto per una sistemazione in ufficio. Massima efficienza per un volume di stampa che può arrivare fino a 2.000 fogli nel mese.

Dimentica le sbavature: la tecnologia ReCP garantisce una qualità finale impeccabile, con testi nitidi e neri intensi e contrastati. Nessun tempo morto, per effetto di una velocità di stampa fino a 20 ppm per bianco e nero, con una risoluzione massima di 1200 x 1200 dpi.

Sfrutta al meglio le potenzialità di questa stampante laser HP, eseguendo stampe e scansioni da mobile in tutta semplicità grazie al comodo display LCD. Disponibili ben 12 pulsanti, ognuno associato ad una specifica funzione tra cui copia, riduzione ed ingrandimento.

Approfittane ora: metti nel carrello l'ottima stampante laser HP 135a e godrai anche delle spese di spedizione gratuite.