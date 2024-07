Stampante laser HP Color: OLTRE 100 euro di sconto su Amazon (-32%)

Scoprire il dispositivo ideale per soddisfare le esigenze di stampa, copia e scansione può trasformare l’efficienza di un ufficio o di una casa. La stampante laser multifunzione HP Color Laser MFP rappresenta una scelta di altissima qualità, e oggi è in mega sconto del 32% su Amazon.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 249,99 euro, anziché 369,90 euro.

Stampante laser HP Color: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Questa stampante offre prestazioni straordinarie con una velocità di stampa di 18 pagine per minuto in bianco e nero e 4 pagine per minuto a colori. La qualità delle stampe è garantita dalla risoluzione massima di 600 x 600 dpi, assicurando documenti nitidi e professionali.

La HP Color Laser MFP è dotata di un ADF (alimentatore automatico di documenti) da 40 fogli, che facilita la gestione di grandi quantità di documenti senza la necessità di intervenire manualmente. Il cassetto frontale di alimentazione può contenere fino a 150 fogli e supporta formati da 10 x 15 cm fino all’A4. La stampa fronte-retro manuale permette di risparmiare carta e rispettare l’ambiente, pur richiedendo un intervento minimo da parte dell’utente.

Una delle caratteristiche più distintive di questa stampante è la sua compattezza. Con dimensioni di soli 421,9 x 422,9 x 344,1 mm, è la stampante laser a colori più piccola della sua categoria. Il design lineare e squadrato non solo la rende un complemento elegante per qualsiasi ambiente, ma anche estremamente pratica per gli spazi ridotti.

La tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) eleva ulteriormente la qualità delle stampe a colori, utilizzando toner a polimeri per garantire immagini e testi sempre nitidi e brillanti. Questo è particolarmente utile per la stampa di materiali di marketing e presentazioni, dove l’alta qualità visiva è fondamentale.

L’opportunità di acquistare la HP Color Laser MFP con uno sconto del 32% su Amazon rende questo momento perfetto per investire in una stampante che combina qualità, efficienza e un design compatto, al prezzo ridicolo di soli 249,99 euro.