Stampante HP Smart Tank Plus: SUPER sconto del 18%

Se sei alla ricerca di una stampante multifunzione affidabile, efficiente e rispettosa dell’ambiente, l’HP Smart Tank Plus 7005 AIO è la soluzione perfetta per te. E se hai fretta, sappi che su Amazon è in super sconto del 18%. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 269,00 euro, anziché 329,90 euro.

Stampante HP Smart Tank Plus: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La tecnologia di ink-tank di ultima generazione rende questa stampante un vero gioiello tecnologico. Con la possibilità di stampare fino a 12000 pagine in bianco e nero o fino a 8000 pagine a colori con l’inchiostro incluso nella confezione, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza inchiostro nel bel mezzo di un lavoro importante.

Ma la vera innovazione sta nel sensore automatico per il controllo del livello di inchiostro, che rende l’aggiunta di inchiostro più facile che mai. Grazie al sistema di ricarica di HP, non dovrai più affrontare il fastidio di dover interrompere il tuo lavoro per sostituire i cartucce. E con la possibilità di utilizzare flaconi HP XL per un maggiore risparmio, avrai la tranquillità di sapere di avere sempre abbastanza inchiostro a disposizione.

Inoltre, questa stampante è compatibile con una vasta gamma di consumabili HP, tra cui il flacone HP 32XL Nero e il set di 3 flaconi HP 31 Ciano, Giallo e Magenta, offrendoti la flessibilità di scegliere ciò che meglio si adatta alle tue esigenze di stampa.

Ma non è solo la tecnologia che rende questa stampante eccezionale. HP ha anche dimostrato un impegno verso la sostenibilità ambientale, utilizzando materiali e componenti elettronici riciclati e ottenendo la certificazione EPEAT Silver. Con l’HP Smart Tank Plus 7005 AIO, non solo ottieni prestazioni eccezionali, ma contribuisci anche a ridurre l’impatto ambientale.

Quindi, se desideri una stampante multifunzione all’avanguardia che offra prestazioni superiori, facilità d’uso e un’impronta ecologica ridotta, non perdere ulteriore tempo. Approfitta subito dello sconto del 18% su Amazon e acquista la HP Smart Tank Plus 7005 AIO al prezzo ridicolo di soli 269,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.