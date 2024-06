Stampante HP Smart Tank Plus 7005: non perdere questo AFFARE

La HP Smart Tank Plus 7005 è la stampante multifunzione perfetta per chi desidera qualità e risparmio senza compromessi. Oggi, questa stampante di altissima qualità è disponibile con uno sconto epico del 30% su Amazon, un’opportunità imperdibile per portare a casa un prodotto innovativo e sostenibile, al prezzo speciale di soli 229,99 euro, anziché 329,90 euro.

Stampante HP Smart Tank Plus 7005: eleva la tua produttività a nuove vette

La HP Smart Tank Plus 7005 viene fornita con inchiostro sufficiente per fino a tre anni di utilizzo, basato su una media di 200 pagine al mese. Questo significa fino a 12.000 pagine in bianco e nero o 8.000 pagine a colori, garantendo un risparmio notevole sui costi di stampa quotidiani. L’inchiostro incluso nella confezione è compatibile con i flaconi HP 32XL Nero e con il set di tre flaconi HP 31 (Ciano, Giallo e Magenta), rendendo le ricariche semplici e convenienti.

L’innovativo sensore automatico di controllo del livello di inchiostro e il sistema di ricarica facilitato di HP rendono l’aggiunta dell’inchiostro un’operazione semplice e senza stress. Non sarà mai stato così facile mantenere la tua stampante sempre pronta all’uso, senza interruzioni fastidiose.

Ma la HP Smart Tank Plus 7005 non si distingue solo per la sua efficienza e facilità d’uso. È anche una scelta sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Realizzata con materiali e componenti elettronici riciclati, questa stampante è certificata EPEAT Silver, dimostrando l’impegno di HP verso pratiche di produzione ecologiche.

Oltre a tutte queste caratteristiche, la HP Smart Tank Plus 7005 offre una qualità di stampa eccezionale, sia per documenti in bianco e nero che a colori, rendendola ideale per uffici domestici, studenti e piccole imprese. La versatilità della stampa a colori ad alta risoluzione e la velocità di stampa impressionante la rendono un’alleata insostituibile per chi ha bisogno di risultati professionali in tempi rapidi.

Approfitta subito dello sconto del 30% su Amazon per acquistare la HP Smart Tank Plus 7005 al prezzo competitivo di soli 299,99 euro. Con la sua combinazione di efficienza, risparmio e sostenibilità, è la scelta perfetta per chi vuole ottenere il massimo dalle proprie stampe, contribuendo al contempo alla salvaguardia dell’ambiente.