Stampante HP: prezzo MINI e inchiostro gratis per 6 mesi

Andare in copisteria ogni volta che devi stampare qualche cosa è una bella seccatura. Per fortuna da oggi non dovrei farlo più perché se approfitto immediatamente dello sconto in corso su Amazon, non sono ti porti a casa una stampante firmata HP geniale Ma hai anche 6 mesi di inchiostro gratuito in una sola mossa.

Il ribasso del 15% ti permette di spuntare un vero e proprio a fare, quindi collegati immediatamente su Amazon e completa il tuo acquisto con soli €49,90 per non dover più aver bisogno di terzi.

Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano soprattutto se hai un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Stampante HP: un gioiellino sotto tutti i punti di vista

piccola ma completa di tutto, questa stampante firmata HP la puoi mettere praticamente ovunque in casa e utilizzarla in una sola mossa quando ti serve.

In modo particolare dotata di tutte le funzioni di cui sei in cerca perché ospita uno scanner sulla parte superiore quindi poi sia stampare che copiare o scannerizzare i tuoi file e documenti.

Se poi non vuoi collegarla materialmente al tuo computer vicolo Non ti preoccupare perché grazie al supporto alla rete WiFi puoi stampare direttamente dal tuo dispositivo è persino dallo smartphone.

Altro lato positivo, senza ombra di dubbio, è la presenza del abbonamento Instant Ink gratuito per 6 mesi il quale ti fornisce un accesso a cartucce inchiostro senza alcuna spesa aggiuntiva. Cosa accade quando finisce? Poi rinnovare l’offerta a partire da €0,99 al mese se ne hai bisogno.

Insomma, non aspettare neanche un secondo in più.

Porta a casa la tua magnifica stampante HP con soli €49,90 grazie allo sconto che è in corso su Amazon, ne approfitti al volo e ti togli un sassolino dalla scarpa. Come ti dicevo, le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.