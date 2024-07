Stampante HP LaserJet M140w: prezzo BOMBA su Amazon (-56%)

La HP LaserJet M140w è la scelta perfetta per chi desidera prestazioni affidabili e multifunzionalità in un unico dispositivo compatto. Attualmente in vendita su Amazon con un incredibile sconto del 56%, questa stampante multifunzione laser rappresenta un affare imperdibile per chiunque voglia ottimizzare il proprio ufficio o spazio di lavoro. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo stracciato di soli 114,90 euro, anziché 259,90 euro.

Stampante HP LaserJet M140w: un affare da prendere al volo

Questa stampante è progettata per offrire un’ampia gamma di funzionalità, inclusa la stampa in bianco e nero fronte e retro manuale, scansioni e copie a colori tramite il suo scanner piano A4. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine per minuto e una risoluzione di 600 x 600 dpi, la HP LaserJet M140w garantisce risultati nitidi e professionali su vari formati di carta, dalle comuni A4, A5 e A6, fino a buste, cartoline, etichette e formati personalizzati.

La connettività è un altro punto di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, è possibile stampare direttamente da PC, smartphone e tablet. La connessione è resa semplice e immediata attraverso il Wireless Dual Band, il Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Questa flessibilità consente di gestire facilmente le stampe da qualsiasi dispositivo senza la necessità di cavi, anche se il cavo USB non è incluso nella confezione.

Un altro aspetto importante da considerare è la compatibilità della stampante con le cartucce toner originali HP 142A Nero. La HP LaserJet M140w include un firmware con misure di sicurezza dinamica progettate per impedire l’uso di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP. Questo garantisce una maggiore affidabilità e durata nel tempo, riducendo i rischi di malfunzionamenti.

Non perdere questa occasione unica per portare a casa una stampante multifunzione di alta qualità come la HP LaserJet M140w. Con uno sconto assurdo del 56%, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo ridicolo di soli 114,90 euro.