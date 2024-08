Stampante HP LaserJet: la soluzione DEFINITIVA a questo prezzo (-52%)

La stampante HP LaserJet M234dw rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato per chi necessita di un dispositivo multifunzione affidabile e ad alte prestazioni. Disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 52%, questa stampante è l’occasione perfetta per migliorare la propria efficienza lavorativa, al prezzo ridicolo di soli 159,00 euro, anziché 329,90 euro.

Stampante HP LaserJet: un affare che non puoi perdere

La HP LaserJet M234dw non è una semplice stampante: è una multifunzione laser che stampa in bianco e nero, esegue scansioni e copie di documenti e immagini. La funzionalità di stampa fronte e retro automatico permette di risparmiare tempo e carta, rendendola ideale per uffici e professionisti che gestiscono grandi volumi di lavoro.

La connettività è un altro dei punti di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, è possibile stampare direttamente da PC, smartphone e tablet. La stampante si connette facilmente ai dispositivi tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi, Ethernet, AirPrint e Mopria. Anche se il cavo USB non è incluso, le numerose opzioni di connessione disponibili garantiscono una grande versatilità.

Con una velocità di stampa fino a 29 pagine per minuto e una risoluzione di 600 x 600 dpi, la HP LaserJet M234dw garantisce risultati professionali su vari formati di carta, dalle comuni A4, A5, A6 fino a buste, cartoline, etichette e formati personalizzati. È compatibile con carta di grammatura da 65 a 120 g/m², offrendo una notevole flessibilità per diverse esigenze di stampa.

Un altro aspetto importante è la compatibilità con le cartucce toner originali HP 135A e 135X Nero. La stampante include un firmware con misure di sicurezza dinamica che impediscono l’uso di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP. Questo garantisce che la stampante funzioni sempre al meglio delle sue capacità, evitando problemi legati all’uso di cartucce non autorizzate.

Approfittare di questa offerta su Amazon significa dotarsi di una stampante di altissimo livello a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 159,00 euro. La HP LaserJet M234dw è la scelta giusta per chi cerca efficienza, affidabilità e qualità in un unico dispositivo. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: investi in una stampante che farà davvero la differenza nel tuo lavoro quotidiano.