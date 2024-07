Stampante HP Envy 6020e: un'OCCASIONE da non perdere (-46%)

La HP Envy 6020e è la scelta ideale per chi cerca una stampante di alta qualità ad un prezzo incredibile. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 46%, questa stampante multifunzione rappresenta un affare imperdibile al prezzo speciale di soli 64,90 euro, anziché 119,90 euro.

Stampante HP Envy 6020e: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con una velocità di stampa fino a 20 pagine per minuto in bianco e nero e 17 pagine a colori, la HP Envy 6020e garantisce prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia a getto d’inchiostro e una risoluzione fino a 300 x 300 dpi. È perfetta per stampare documenti su carta comune nei formati A4, A5 e A6, buste e carta fotografica, con grammature che variano da 60 a 90 g/m². La compatibilità con le cartucce originali HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero e HP 305XL Tricromia assicura stampe di qualità superiore e durature.

La connettività è un altro punto di forza della HP Envy 6020e. Grazie all’app HP Smart, è possibile stampare da PC, smartphone e tablet utilizzando Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Questa stampante rende la stampa da dispositivi mobili semplice e intuitiva, senza la necessità di un cavo USB, che non è incluso nella confezione.

Essendo una stampante HP+, l’Envy 6020e richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce originali HP per tutta la sua vita. Questo garantisce un’esperienza senza intoppi e l’accesso a vantaggi esclusivi. Con HP+, si ottiene un anno di garanzia supplementare e tre mesi di Instant Ink inclusi. Instant Ink è il servizio di HP che consegna le cartucce a domicilio prima che si esauriscano, assicurando che la stampante sia sempre pronta all’uso.

Inoltre, utilizzando il codice promozionale “jktk” durante la registrazione al servizio HP Instant Ink, è possibile ottenere due mesi aggiuntivi gratuiti di questo servizio. Questo codice è valido fino al 31 luglio 2024, offrendo un ulteriore incentivo per acquistare subito la HP Envy 6020e.

Non perdere questa incredibile offerta e acquista la HP Envy 6020e su Amazon al prezzo imbattibile di soli 64,90 euro.