Stampante HP Envy 6020e: sconto ECCEZIONALE del 42%

Se sei alla ricerca di una stampante multifunzione che unisca prestazioni eccellenti, design elegante e connettività avanzata, la HP Envy 6020e è la scelta perfetta.

Stampante HP Envy 6020e: le scorte a disposizione si esauriranno presto

La HP Envy 6020e è una stampante a getto d’inchiostro a colori con funzioni avanzate che la rendono perfetta per qualsiasi esigenza. Stampa senza problemi con la funzione fronte/retro automatica e crea documenti senza bordi per risultati impeccabili. Le sue capacità multifunzione includono stampa, copia e scansione, offrendo un’esperienza completa in un unico dispositivo.

La connettività è uno dei punti di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La tecnologia Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria garantiscono una connessione stabile e veloce, mettendo il controllo nelle tue mani. Tieni presente che il cavo USB non è incluso, ma con le opzioni wireless avanzate, difficilmente ne sentirai la mancanza.

La HP Envy 6020e offre una velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero e 17 ppm a colori, con una risoluzione impressionante di 300 x 300 dpi. La sua versatilità si estende a diversi formati di carta, tra cui A4, A5, A6, buste e carta fotografica.

La stampante appartiene alla famiglia HP+, richiedendo un account HP e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP. In cambio, ottieni un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di servizio Instant Ink incluso. Questo servizio ti assicura di ricevere le cartucce direttamente a casa prima che tu ne rimanga senza, con tariffe convenienti a partire da 0,99€ al mese.

La HP Envy 6020e è progettata con misure di sicurezza dinamica per garantire l’utilizzo solo di cartucce originali HP. Ciò assicura un funzionamento ottimale e impedisce l’uso di cartucce non originali che potrebbero compromettere le prestazioni della stampante.

In conclusione, la HP Envy 6020e è una stampante all'avanguardia che offre prestazioni elevate, connettività avanzata e una serie di funzionalità pratiche.

