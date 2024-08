Stampante HP DeskJet 2820e + 3 mesi di HP Instant Ink a soli 39€ su Amazon

Amazon ha per voi un’offerta imperdibile sulla stampante HP DeskJet 2820e, un dispositivo multifunzione che unisce qualità e convenienza. In questa promozione, la stampante, originariamente venduta a 58 euro, è ora disponibile a soli 39 euro. Questo sconto rappresenta un’opportunità eccellente per chi cerca una soluzione di stampa economica senza compromettere le funzionalità.

Caratteristiche principali della HP DeskJet 2820e

La HP DeskJet 2820e è una stampante a getto d’inchiostro versatile, perfetta per l’uso domestico o in piccoli uffici. È progettata per gestire diverse esigenze, tra cui stampa, scansione e copia di documenti, il tutto in un formato compatto e facile da usare. La qualità di stampa è di alto livello, con fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo modello è la connettività wireless. Grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata, è possibile stampare documenti direttamente da smartphone, tablet o computer senza la necessità di collegamenti fisici. Questo rende l’esperienza di stampa molto più fluida e adatta a un ambiente di lavoro moderno e dinamico.

Con l’acquisto della HP DeskJet 2820e tramite Amazon, non solo si beneficia di un prezzo significativamente ridotto, ma si ha anche accesso a una serie di servizi aggiuntivi offerti da HP. La stampante è compatibile con il servizio HP Instant Ink, un abbonamento che permette di ricevere le cartucce di inchiostro direttamente a casa prima che si esauriscano, a un costo fisso mensile. Questo sistema non solo fa risparmiare tempo, ma aiuta anche a ridurre i costi di stampa a lungo termine. Acquistandola i primi 3 mesi sono inclusi nel prezzo!

Questa offerta su Amazon rende la HP DeskJet 2820e una delle migliori scelte nel suo segmento di prezzo. Con un costo ridotto a 39,99 euro, rappresenta un investimento ideale per chi ha bisogno di una stampante multifunzione affidabile e conveniente. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente qualcuno che stampa occasionalmente, questa stampante offre tutte le funzionalità necessarie per soddisfare le tue esigenze quotidiane di stampa, scansione e copia, il tutto con la garanzia della qualità HP.