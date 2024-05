Stampante Epson Expression Home: SUPER sconto del 16%

La stampante Epson Expression Home XP-2200 è oggi in super sconto del 16% su Amazon, una grande occasione per chi vuole migliorare l’efficienza della propria postazione di lavoro o di studio. Questo modello versatile e compatto offre una serie di funzionalità che lo rendono perfetto per le esigenze quotidiane di stampa, scansione e copia, il tutto in un design elegante e salvaspazio.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 59,90 euro, anziché 71,56 euro.

Stampante Epson Expression Home: impossibile resistergli a questo prezzo

Uno dei maggiori vantaggi della Epson XP-2200 è la sua semplicità di utilizzo. Grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile stampare e scansionare documenti in modalità wireless da qualsiasi punto della casa. Inoltre, con la funzionalità Wi-Fi Direct, si può stampare direttamente da dispositivi mobili senza necessità di una rete wireless, offrendo una flessibilità straordinaria. Questa stampante è perfetta per chi utilizza spesso smartphone o tablet, poiché con l’app Epson Smart Panel è possibile gestire le operazioni di stampa e scansione direttamente dai propri dispositivi mobili.

L’app Epson Creative Print aggiunge un tocco creativo, permettendo di creare e stampare album fotografici, biglietti d’auguri, collage e molto altro, utilizzando le foto del tuo smartphone. Questo trasforma la Epson XP-2200 in uno strumento non solo utile, ma anche divertente e creativo per tutta la famiglia.

Un altro aspetto importante è la convenienza. Il set di inchiostri a quattro colori Ananas 604 di Epson garantisce stampe brillanti e nitide, con inchiostri dye a colori e nero a pigmenti che assicurano risultati di alta qualità. Inoltre, l’uso di cartucce di inchiostro separate nei formati standard e XL riduce i costi di stampa, permettendo di sostituire solo i colori esauriti.

Acquistando la stampante Epson Expression Home XP-2200, potrai usufruire di 3 mesi di abbonamento gratuito a ReadyPrint Flex. Iscrivendoti con il codice EPSON3, risparmierai fino al 70% sui costi dell’inchiostro. ReadyPrint Flex monitora i livelli di inchiostro e invia automaticamente le nuove cartucce direttamente a casa tua, garantendo che non resti mai senza inchiostro.

Sfrutta questa offerta speciale su Amazon e rendi più efficiente la tua routine quotidiana con la Epson Expression Home XP-2200, un dispositivo che combina efficienza, semplicità d’uso e risparmio. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di 59,90 euro.