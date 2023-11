Stampante Epson EcoTank: alta qualità ad un prezzo SPECIALE

L’innovativa stampante multifunzione Epson EcoTank ET-2820 è ora disponibile con uno sconto eccezionale del 21% su Amazon, offrendo agli acquirenti un’opportunità imperdibile di portare a casa qualità di stampa superiore ad un prezzo vantaggioso di soli 208,00 euro.

Stampante Epson EcoTank: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei principali vantaggi di questa stampante Epson è il notevole risparmio sui costi. Con la capacità di ridurre fino al 90% dei costi di stampa, la confezione include anche un quantitativo di inchiostro sufficiente per 3 anni di utilizzo. Un solo set di flaconi di inchiostro consente di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori, equivalente a ben 72 cartucce tradizionali.

La Epson EcoTank ET-2820 non sacrifica le funzionalità per il risparmio. Dotata di un display LCD a colori da 3,7 cm e di un vassoio carta posteriore da 100 fogli, la stampante offre la possibilità di stampare fotografie senza margini fino a 10×15 cm, garantendo una velocità di stampa fino a 10 pagine al minuto. Questo la rende perfetta per svolgere una vasta gamma di attività in modo efficiente.

Grazie alla tecnologia a freddo PrecisionCore, la stampante offre un consumo energetico notevolmente ridotto e richiede meno ricambi da sostituire. Inoltre, la testina di stampa è preinstallata, semplificando il processo di configurazione per un utilizzo immediato.

L’app Epson Smart Panel aggiunge un tocco di modernità, consentendo di controllare la stampante direttamente dal dispositivo intelligente. Stampare, copiare e acquisire documenti e foto, così come configurare, monitorare e risolvere i problemi della stampante, diventa un’esperienza intuitiva e comoda, il tutto dal proprio telefono o tablet.

Con un design compatto e la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, questa stampante si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, consentendo di stampare da cellulari, tablet e laptop. Approfitta ora di questa offerta speciale su Amazon e acquista subito la stampante multifunzione Epson EcoTank ET-2820 ad un prezzo incredibile di soli 208,00 euro, prima che sia troppo tardi.

