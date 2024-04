Stampa le foto fatte con lo smartphone grazie alla STAMPANTE Xiaomi!

Vuoi trasformare le foto del tuo smartphone in ricordi tangibili? Dimentica di inviare le tue foto a un fotografo; con la stampante portatile Xiaomi Mi Portable Photo Printer è un gioco da ragazzi! E ora puoi far tuo questo fantastico gadget per soli 59,99€, invece dei classici 69,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche della mini stampante Xiaomi

Questa stampante portatile va oltre il semplice processo di stampa, introducendo la tecnologia AR (realtà aumentata) che aggiunge un nuovo livello di profondità ai tuoi ricordi. Grazie all’app Xiaomi Home, ogni foto diventa un’esperienza immersiva, consentendoti di rivivere i momenti più preziosi con un semplice scan.

Oltre alla straordinaria realtà aumentata, la Mi Portable Photo Printer di Xiaomi offre una serie di caratteristiche che la rendono un must per gli amanti della fotografia e della creatività. La stampa Bluetooth 5.0 ti offre la libertà di stampare da una distanza massima di 10 metri senza la necessità di una connessione Wi-Fi. E la tecnologia ZINK assicura stampe vivaci e resistenti all’acqua e allo sbiadimento, mentre la batteria consente di stampare fino a 20 foto con una singola carica.

Compatibile sia con dispositivi Android che iOS tramite l’app Xiaomi Home, questa stampante offre anche un laboratorio creativo attraverso l’app Mi Home, permettendoti di personalizzare le tue foto con collage, foto tessere, foto AR e molto altro ancora.

Infine, le sue dimensioni compatte ti consentiranno di averla sempre in tasca, ovunque tu vada!

Rendi immortale qualsiasi fotografia con la Xiaomi Mi Portable Photo Printer. Paga questa stampante solo 59,99€ grazie allo sconto Amazon del 14%!