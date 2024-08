Stampa i tuoi ricordi dell'estate con Photosì: c'è il 55% di sconto

Quante fotografie scattiamo ogni giorno con il nostro smartphone? Decine e decine, che triplicano – se non quadruplicano – in vacanza. Per evitare di perdere questi preziosi ricordi, il modo migliore è quelli di stampare i propri scatti, per avere sempre una copia fisica con noi. Proprio per venire incontro a chi ama fotografare, il servizio Photosì ha lanciato una promozione che ti permette di stampare le tue immagini con uno sconto fino al 55%.

Ricevi le foto a casa o ritirale in negozio

La promozione, valida fino al 3 settembre, di Photosì è un’ottima occasione per conservare i tuoi ricordi in un album da sfogliare ogni volta che vuoi, come si faceva una volta. Nello specifico, le stampe incluse nell’offerta sono di dimensione standard 10×15 e il costo (con il conseguente risparmio) cambia in base alla quantità di fotografie stampate:

Da 1 a 19 foto : 0,35 euro ciascuna

: 0,35 euro ciascuna Da 20 a 99 foto : 0,30 euro

: 0,30 euro Da 100 a 199 foto : 0,25 euro

: 0,25 euro Da 200 a 399 foto : 0,19 euro

: 0,19 euro Da 400 foto in su: 0,16 euro

Con Photosì puoi scegliere se ricevere le tue stampe direttamente a casa (3,99 euro le spese di consegna) oppure se ritirarle in uno dei negozi aderenti al servizio. Stampare le fotografie è semplicissimo: basta collegarsi tramite PC o app ufficiale e caricare le immagini, prima di aggiungerle al carrello.

Grazie alla promozione Photosì, puoi risparmiare fino al 55% se stampi le tue fotografie entro il 3 settembre, tramite sito web o applicazione ufficiale: l’occasione giusta per sfogliare con mano i tuoi ricordi.