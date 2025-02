Stampa i tuoi ricordi con la promo PhotoSì: 30% di sconto su tutto

Se non ti piace lasciare le tue fotografie a “prendere polvere” sul tuo smartphone, oppure se cerchi un regalo originale per la festa del papà, questa è l’occasione per stampare i tuoi ricordi più preziosi (e liberare un po’ di memoria): PhotoSì ha lanciato una nuova promozione, che ti permette di ricevere uno sconto del 30% su tutti i prodotti, a fronte di un ordine minimo. Ti basta inserire il codice promo: ecco come funziona l’iniziativa.

PhotoSì, come accedere alla promo

La promozione è valida su tutti i prodotti PhotoSì, ad eccezione di quelli con sconto quantità attivo, rullini e macchine fotografiche usa e getta. Quindi fotolibri, stampe, puzzle, tazze, cornici e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, le spese di consegna di 3,99 euro sono escluse e non concorrono al raggiungimento dell’ordine minimo.

Il codice promo da utilizzare è SURPRISED e permette di ottenere uno sconto del 30% su tutti i prodotti per acquisti di almeno 70 euro. La promozione è valida per più utilizzi fino alla scadenza dell’offerta, ma per ogni ordine è possibile inserire un solo codice promozionale.

Acquistare con lo sconto è semplice. Personalizza i tuoi prodotti preferiti con le tue foto, scegli se ricevere il tuo ordine comodamente a casa o ritirarlo in negozio, quindi aggiungi gli articoli al carrello. Inserisci il codice SURPRISED nello spazio “Coupon”, clicca su “Applica buono sconto” e controlla il totale scontato prima di concludere l’acquisto.

L’offerta è valida per ordini effettuati da PC, Mac e App e scadrà il 4 marzo, a mezzanotte. Approfittane, prima che sia troppo tardi, per stampare i tuoi momenti più belli a un prezzo vantaggioso, con la qualità PhotoSì: collegati al sito web per iniziare a personalizzare i tuoi prodotti.