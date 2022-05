STALKER 2, lo studio ucraino ha ripreso a lavorare sul gioco

La complessa situazione geopolitica che riguarda Russia e Ucraina ha avuto un effetto diretto anche su uno dei videogiochi più attesi del 2022: STALKER 2 Heart of Chornobyl, in lavorazione per PC e Xbox Series X/S con uscita al momento fissata a dicembre, era stato sospeso a tempo indeterminato.

Il gioco è infatti sviluppato da GSC Game World, team con sede proprio a Kiev. Ora, pare che i lavori siano ripresi, forse da una separata e momentanea sede messa in piedi a Praga, in Repubblica Ceca.

STALKER 2: ripartono i lavori nonostante la guerra?

La testata polacca GRY Online ha scoperto, tramite il server Discord ufficiale del gioco, che uno degli sviluppatori ha risposto ad un utente confermando che lo sviluppo è ripreso e sta continuando.

Una dichiarazione che è in linea con alcune indiscrezioni che volevano GSC Game World aver portato una parte del team di sviluppo a Praga, in Repubblica Ceca, proprio allo scopo di poter continuare a lavorare al gioco. Non è chiaro al momento quanta forza lavoro è stata trasferita, quanta è rimasta in Ucraina e soprattutto se si tratta di una piena produzione o di un modo per portare avanti, seppur con comprensibili tempi dilatati, lo sviluppo.

STALKER 2: Heart of Chornobyl è al momento previsto, lo ricordiamo, il prossimo dicembre per PC e Xbox Series X/S. Appare assai improbabile che quella data venga adesso rispettata, quindi è presumibile pensare che vi sarà un annuncio in merito quando il team si sentirà pronto per riprendere la campagna marketing del gioco, in una situazione comprensibile in cui le priorità restano comunque altre.

