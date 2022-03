STALKER 2 onora l'Ucraina cambiando nome al gioco

STALKER 2: Heart of Chernobyl cambia nome. Lo sviluppatore di origine ucraina GSC Game World, che ha sede a Kyiv, ha annunciato infatti di aver deciso di rinominare il sottotitolo del gioco in Heart of Chornobyl. Una scelta che può apparire insignificante e che invece riveste un importante valore simbolico.

Chornobyl rappresenta infatti l'ortografia ucraina del nome della regione, più nota con la declinazione russa di Chernobyl. Lo studio ucraino non ha fornito in realtà le motivazioni precise per questa scelta, ma è chiaro che si tratta di un modo per protestare contro l'aggressione Russia nei confronti dell'Ucraina. Il nuovo sottotitolo è già comparso sulla pagina Steam del gioco e sulla descrizione ufficiale.

STALKER 2: Heart of Chornobyl in onore della lingua ucraina

Se da un punto di vista esterno una differenza così piccola può apparire insignificante, i rapporti da sempre tesi tra Ucraina e Russia fanno sì che anche le differenze linguistiche assumano un importante significato politico.

È il motivo per cui, dallo scoppio della guerra, l'opinione pubblica occidentale è stata sensibilizzata ad utilizzare “Kyiv” e non “Kiev” per riferirsi alla capitale del paese, allo scopo di utilizzare la declinazione linguistica ucraina e non più quella russa.

Gli abitanti ucraini tengono molto alla loro indipendenza, ottenuta nel 1991, tanto da risentirsi se viene utilizzata la desinenza “L'Ucraina” poiché temono vi sia il rischio che venga percepita come una regione o uno stato vassallo della Russia piuttosto che come una nazione indipendente.

Non sorprende quindi la decisione presa da GSC Game World che, sebbene non motivata ufficialmente, si ricollega chiaramente a questo sentimento. Lo sviluppatore ucraino ha fatto sapere di aver sospeso, ovviamente, i lavori su STALKER 2, che è previsto per il mese di dicembre per PC e Xbox Series X/S. La priorità del team di sviluppo è adesso quella di garantire l'incolumità dei propri dipendenti nella speranza di tornare presto al lavoro e alla vita di tutti i giorni.