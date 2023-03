Sta arrivando un nuovo flagship premium di Motorola

Il nuovo flagship premium di Motorola, il Moto Edge+ (2023), è appena stato avvistato all’interno del sito del Google Play Console.

Poche ore fa è emersa in rete la scheda tecnica completa dei nuovi flagship Edge 40 e 40 Pro, prossimi al debutto. Uno dei due smartphone sarà la versione internazionale del Moto X40 uscito in Cina verso dicembre. Tuttavia, è emerso che un nuovo device di fascia alta è prossimo al lancio. Si chiamerà Edge+ (2023) ed è appena stato avvistato sul Google Play Console.

Motorola Edge+ (2023) sul Google Play Console

Da uno screenshot condiviso in rete, proveniente dal Google Play Console, vediamo che il telefono disporrà di uno schermo con foro per la selfiecam al centro del pannello, di cornici sottili e contenute e di uno schermo con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e 400 DPI.

Inoltre, secondo quanto si può osservare dal Google Play Console, il Moto Edge+ (2023) presenterà il processore di Qualcomm targato SM8550. Questo è il nome in codice del potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da GPU Adreno 730 al seguito. Non mancherà la RAM da 12 GB e storage capiente. La skin sarà Android 13 con MyUX. Ad oggi non abbiamo ulteriori dati in merito.

Qualcuno suggerisce che questo device però, altro non sia che la versione statunitense dell’X40 cinese, alias Edge 40 in Europa. Ci aspettiamo un display OLED FHD+ curvo da 6,6 pollici con refresh rate di 165 Hz, una batteria sotto la scocca da 4600 mAh con ricarica rapida da 125W e infine, un comparto fotografico al vertice della categoria con sensore principale OIS da 50 Megapixel, ultrawide da 50 Mpx e teleobiettivo da 12 Mpx. Non mancherà una classica selfiecam da 60 megapixel per autoscatti e per le videocall in alta risoluzione.

Se desiderate uno smartphone di fascia media del marchio americano di proprietà di Lenovo vi consigliamo l’ottimo Edge 30 Fusion Pantone a soli 499,90€ al posto di 679,90€.

