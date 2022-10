Sta arrivando l'aggiornamento che porrà fine ai BUG di iPhone 14 Pro

Finalmente sembra che stia per arrivare la soluzione a tutti i numerosi bug che abbiamo visto con iOS 16 su iPhone 14 e 14 Pro Max. Di fatto, i nuovi modelli di Apple sono stati criticatissimi a causa di una serie di problematiche imbarazzanti che stanno compromettendo le funzionalità, l’autonomia e le performance generali. Pare che stia per arrivare il firmware risolutivo, iOS 16.0.3. Scopriamo di più.

Apple prepara iOS 16.0.3 per iPhone 14 Pro

Giusto per chi non lo sapesse, dopo pochi giorni dal debutto di iPhone 14 e 14 Pro, l’azienda di Cupertino ha prontamente rilasciato iOS 16.0.2 che andava a risolvere diversi problemi e bug software che il sistema presentava. Pensiamo alle richieste di autorizzazione per il copia e incolla e molto altro ancora. Con la nuova iterazione, la mela pare che voglia sistemare tutti i bug rimasti. Solo adesso potremo vedere un melafonino pienamente funzionante.

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato un’analisi condotta dai colleghi di MacRumors che sono riusciti a trovare la prova di questo firmware all’interno dei registri analisi grazie ad un informatore alquanto affidabile.

Quali sono i bug che Apple deve risolvere?

Bella domanda. Sicuramente non sono pochi: pensiamo al problema che si ha con il volume basso delle telefonate con CarPlay e iPhone 14 Pro, oppure allo sfarfallio del display su diversi telefoni quanto la luminosità è troppo basso, all’app Mail che si arresta all’improvviso, ai riavvi spontanei durante la ricarica e molti altri ancora.

Non sappiamo quando questo update sarà disponibile al grande pubblico, ma restate connessi con noi; quando sarà scaricabile, vi avviseremo immediatamente. Intanto, la mela sta anche lavorando a iOS 16.1 e ad iPadOS 16.1, in arrivo entro la fine del mese corrente.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo iPhone 13 da 256 GB in colorazione azzurra a soli 929,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.