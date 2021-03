Insta360 lancerà una nuova fotocamera super tascabile oggi, martedì 9 marzo. Occhi puntati sulla presentazione dunque; stando a quanto si ipotizza, questo sarà un prodotto semplicemente straordinario, capace di rivoluzionare l’intero settore.

Insta360 sarà rivoluzionaria, a quanto pare

La Insta360 è stata recentemente spoilerata, appena prima del suo debutto dalla compagnia stessa. L’azienda ha condiviso un poster sui suoi profili social media; questo teaser ha posto l’accento sulle dimensioni ridotte del gadget. È attualmente elencato online per il pre-order e inizierà ad essere acquistabile subito dopo il lancio di oggi martedì 9 marzo 2021.

Guardando il teaser condiviso su Weibo, noto sito web di microblogging cinese, l’OEM mostra le minuscole dimensioni della fotocamera. Questa pocket-camera sarà fornita con una scatola di ricarica nera, simile alla custodia di ricarica degli auricolari TWS. In particolare, il prodotto in arrivo sembra essere abbastanza simile alla Insta360 GO attualmente disponibile in commercio. Nel poster promozionale poi, la società evidenzia le capacità fotografiche e video della camera mignon capace di riprendere un’area ultra-wide.

In un altro teaser, la società mostra anche la nuova fotocamera montata su un giunto cardanico che evidenzia la grande stabilizzazione di cui disporrà. Come suggerisce il nome, la nuova camera sarà in grado di offrire agli utenti un campo visivo panoramico a 360 gradi. La variante GO dell’azienda pesa solo 8,3 grammi e offre anche varie funzionalità come l’acquisizione di video al rallentatore, registrazioni 1080p a 30 fps e altro ancora. Possiamo quindi aspettarci che la nuova fotocamera offra molte di queste stesse funzionalità insieme ad altri miglioramenti.

Sfortunatamente, i dettagli finiscono qui e sono ancora sconosciuti, al momento. Possiamo saperne di più nelle ore a venire: restate connessi con noi; non appena avremo nuove informazioni ve le condivideremo immediatamente.

Elettronica