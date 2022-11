Sta arrivando il primo gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2

Il primo gaming phone al mondo con processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sarà proprio il Red Magic 8 Pro di cui si parla da giorni. Il device ha appena ottenuto la certificazione 3C; da questa apprendiamo che lo smartphone disporrà della ricarica rapida da 165W. Il debutto è alle porte, ma cosa sappiamo ad oggi?

Come detto, il flagship da gioco Red Magic 8 Pro potrebbe presto giungere sul mercato internazionale. Potrebbe essere il primo gadget gaming al mondo con SD 8 Gen 3. Il telefono è stato avvistato sul portale del TENAA e sull’ente per la certificazione Bluetooth SIG. Dal sito cinese 3C invece, scopriamo che disporrà della ricarica rapida da 165W. Questo significa che si ricaricherà in pochissimi istanti.

Red Magic 8 Pro: il primo gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il portale cinese di MySmartPrice che ha suggerito che il dispositivo avente numero di modello NX729J ha appena ottenuto la certificazione dal sito 3C. Ci sarà la fast charge da 165W e il supporto alla connessione 5G.

Gli altri dettagli purtroppo, sono tutti molto scarsi. Probabilmente vedremo due versioni e entrambe saranno dotate del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Il modello Pro sarà l’erede del Red Magic 7 Pro uscito all’inizio dell’anno. È un telefono da gioco da 6,8 pollici con schermo FullHD+ OLED con refresh rate da 120 Hz. C’è la RAM da 16 GB LPDDR5, Storage UFS 3.1 da 512 GB e SD8 Gen 1. Non mancano i pulsanti trigger per il gioco e una capiente batteria da 5000 mAh con ricarica da 65W. Tre le ottiche da 64+8+2 Megapixel.

