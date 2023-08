SSD Samsung T7: un'occasione da non perdere (-21%)

Se sei alla ricerca di prestazioni eccezionali e affidabilità senza compromessi, l’offerta attuale su Amazon potrebbe essere la soluzione perfetta per te. L’SSD Samsung T7 da 2TB, noto per la sua eccellenza, è ora disponibile con uno sconto del 20%. Prendi al volo questa opportunità e goditi l’esplosione di velocità e memoria, al prezzo speciale di soli 143,35 euro.

SSD Samsung T7: questa promozione può finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche principali dell’SSD Samsung T7 è la sua velocità di trasferimento impressionante, raggiungendo fino a 1.050 MB/s. Questo valore è oltre 9 volte superiore rispetto a un tradizionale HDD, il che significa che le tue attività di archiviazione e trasferimento dati saranno svolte in una frazione del tempo abituale.

L’interfaccia USB 3.2 Gen 2 garantisce connessioni veloci e affidabili, con velocità di trasferimento che possono raggiungere i 10 Gbps. Inoltre, la retrocompatibilità assicura che tu possa utilizzare i’SSD Samsung T7con dispositivi più datati senza problemi.

La durabilità è un altro punto forte di questo SSD Samsung T7. La scocca in metallo del T7 gli conferisce una resistenza straordinaria, consentendogli di sopravvivere a cadute da altezze fino a 2 metri. Questa caratteristica lo rende ideale per coloro che sono sempre in movimento e desiderano una soluzione di archiviazione robusta.

La sicurezza dei tuoi dati è fondamentale, e il T7 non delude nemmeno in questo aspetto. La protezione con password opzionale e l’encription hardware AES a 256 bit garantiscono che i tuoi dati siano al sicuro da occhi indiscreti, offrendoti tranquillità mentre li trasferisci o li archivi.

Questo SSD Samsung T7 è altamente compatibile con una varietà di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, nonché Android 5.1 e versioni successive. Tieni presente che potrebbero verificarsi problemi di compatibilità con versioni più datate di questi sistemi.

Nella confezione troverai anche cavi essenziali per iniziare subito: un cavo USB tipo C a C e un cavo USB Tipo C a A, garantendo una connettività immediata con una vasta gamma di dispositivi.

In sintesi, l’SSD Samsung T7 da 2TB è un gioiello di alta qualità in termini di archiviazione e prestazioni. Con lo sconto del 20% attualmente disponibile su Amazon, questa è un’opportunità da cogliere al volo per migliorare significativamente la tua esperienza di archiviazione e trasferimento dati. Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 143,35 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono in offerta.

