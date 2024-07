SSD Samsung T5 EVO da 2TB: velocità e qualità in MEGA sconto

Oggi su Amazon puoi approfittare di un’imperdibile offerta sul Samsung SSD esterno T5 EVO da 2TB, scontato del 29%. Questo dispositivo rappresenta una soluzione di archiviazione all’avanguardia, combinando alte prestazioni e durabilità in un design elegante e compatto. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 163,90 euro, anziché 229,99 euro.

SSD Samsung T5 EVO da 2TB: un affare da prendere al volo

Il Samsung T5 EVO offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 460 MB/s, permettendo il trasferimento rapido di file pesanti. Che si tratti di video in alta definizione, foto ad alta risoluzione o documenti di lavoro importanti, questo SSD garantisce una gestione dei dati efficiente e una produttività sempre al top.

La compatibilità è uno dei punti di forza del T5 EVO. È perfettamente funzionante con Mac, PC, laptop, tablet, telefoni Android e persino con le console per il gaming. Questa versatilità lo rende il compagno ideale per chi ha bisogno di spostare dati tra vari dispositivi senza problemi.

La robustezza del Samsung T5 EVO non è da sottovalutare. La sua struttura in gomma e metallo è progettata per resistere a cadute fino a due metri di altezza, proteggendo i tuoi dati in ogni situazione. Inoltre, la tecnologia anti-surriscaldamento assicura un funzionamento sicuro e affidabile anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Con una capacità di archiviazione di 2TB, avrai spazio a sufficienza per tutti i tuoi file, dalla collezione di foto ai progetti di lavoro. Nonostante le sue elevate prestazioni, il T5 EVO mantiene un design portatile e leggero. Con dimensioni di soli 0,4 x 9,5 x 1,7 cm e un peso di 102 grammi, si può facilmente trasportare ovunque. L’anello in metallo integrato permette di agganciarlo comodamente allo zaino, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Questa offerta speciale su Amazon è un’opportunità da cogliere al volo. Unisci prestazioni, versatilità e resistenza con il Samsung T5 EVO e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 163,90 euro, prima che sia troppo tardi.