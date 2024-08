SSD Samsung da 250GB: è la bomba del giorno a meno di 50€

Per migliorare sensibilmente le prestazioni del tuo computer, l’SSD Samsung 870 EVO da 250GB è una scelta eccellente in virtù del prezzo scontato a cui viene offerto oggi. Con specifiche tecniche avanzate e una costruzione robusta, questo SSD garantisce un notevole incremento di velocità e affidabilità per il tuo sistema: non troverai di meglio ad un simile prezzo.

Cogli l’opportunità: approfitta del 18% di sconto e acquista oggi stesso l’SSD Samsung 870 EVO su Amazon a soli 49 euro invece dei classici 59 euro di listino.

Torna in offerta l’SSD Samsung 870 EVO da 250GB

L’SSD Samsung 870 EVO offre prestazioni superiori, con velocità di lettura e scrittura che arrivano fino a 560-530 MB/s grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write. Facile da installare su PC desktop o laptop compatibili con lo standard SATA da 2.5 pollici, il processo di aggiornamento è reso semplicissimo dal software dedicato. Inoltre, il software Samsung Magician 6 ti permette di gestire l’SSD in modo ottimale, con strumenti per monitorare la salute e le prestazioni del drive.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: salva ora nel carrello l’SSD Samsung 870 EVO da 250GB, prima che la disponibilità termini, ed approfitta della consegna veloce e gratuita per riceverlo direttamente a casa tua.