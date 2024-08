SSD Samsung 1TB al MINIMO storico: non c'è di meglio ad 89€

Se intendi migliorare significativamente le prestazioni del tuo PC, fisso o portatile, l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB è la scelta ideale ad un prezzo mai così basso. Grazie alla sua tecnologia di punta ed a specifiche di livello professionale, questo SSD rende la tua esperienza informatica ancora più immediata e soddisfacente. Inoltre, la costruzione solida e resistente ne assicura una lunga durata nel tempo.

Adesso puoi approfittare di una straordinaria promozione: ordina oggi stesso l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB, disponibile a soli 89 euro invece dei 139 euro di listino, grazie ad uno sconto straordinario del 36% su Amazon.

SSD Samsung 870 EVO da 1TB a prezzo stracciato

Le prestazioni dell’SSD Samsung 870 EVO sono davvero eccellenti, grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write che consente di raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 560 MB/s e 530 MB/s. L’installazione è estremamente semplice, anche per chi ha poca esperienza, grazie al software dedicato che guida l’utente passo dopo passo. Compatibile con tutti i computer fissi e portatili dotati di interfaccia SATA da 2.5 pollici, questo SSD offre anche un monitoraggio completo per mezzo del software Samsung Magician 6, che consente oltretutto di aggiornare il firmware in modo rapido e sicuro.

Rimangono pochi modelli, quindi approfitta al volo di questa promozione esclusiva: metti ora nel carrello l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB ad un prezzo irripetibile, ti sarà spedito a casa rapidamente e con consegna gratis.