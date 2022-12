SSD portatile da 7T a 82€: Black Friday finito, PAZZIE di Amazon NO

Il Black Friday è ormai finito da qualche giorno ma sembra che ci siano ancora delle offerte molto interessanti, come questa che oggi ho voluto segnalarti. Vai subito su Amazon perché, se fai veloce, puoi mettere nel carrello questo SSD portatile da 7T a soli 82,96 euro.

Tieni conto che di solito a questo prezzo si trova un Hard Disk da 1T e andando su di qualche euro forse da 2T. Oggi invece grazie a questo follia di Amazon puoi avere un SSD, che è decisamente più veloce rispetto a un disco rigido, e con ben 7T di spazio disponibile. Un vero affare da non perdere. Inoltre è molto compatto, tanto da stare nel palmo si una mano, e permette trasferimenti veloci.

SSD portatile da 7T: a questo prezzo è da prendere a occhi chiusi

Questo SSD portatile pesa solo 70 g ed è largo circa 7 cm. Perfetto per averlo sempre dietro, lo puoi mettere in una tasca e nemmeno ti sembrerà di averlo. Nonostante le dimensioni esigue ha uno storage di archiviazione enorme di ben 7T, per cui puoi stare sereno che difficilmente si esaurirà in poco tempo. Potrai caricare foto, video in 4K, film, serie TV e intere cartelle piene di file senza problemi.

Grazie all’interfaccia USB 3.1 è in grado di sfruttare trasferimenti estremamente veloci ed è retrocompatibile con USB 3.0 e 2.0. Non necessita installazione o software per funzionare ed è compatibile con Windows, Mac, Android e Linux. È resistente agli urti e non si surriscalda anche mentre il carico di lavoro è intenso.

Oggi questa rappresenta davvero un offerta imperdibile. Difficilmente potrà durare a lungo e anche le unità disponibili andranno a ruba. Per cui se vuoi evitare di perdertelo vai subito su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 7T a soli 82,96 euro. Grazie ad Amazon Prime la consegna e il reso sono gratuiti su tutto il territorio nazionale.

