SSD Interno da 480GB in super offerta a 19,99 euro da MediaWorld

EMTEC X150 Power Plus è il nuovo SSD interno della famiglia Power Plus che ti consente di resuscitare il tuo vecchio PC, facendolo diventare di nuovo agile e scattante come nei primi mesi dal suo acquisto. Oltre a un aumento esponenziale delle prestazioni, ti offre anche una maggiore affidabilità ed efficienza, tant’è che vedrai benefici anche dal punto di vista della durata della batteria.

Oggi, grazie all’ultima offerta di MediaWorld, puoi acquistare l’unità SSD di EMTEC a soli 19,99 euro, contro i 74,99 euro di listino. E in più benefici anche della consegna gratuita. Si tratta di un’ottima offerta, a maggior ragione se confrontata con quella di Amazon, dove lo stesso SSD interno è in offerta a 29,99 euro, quindi 10 euro in più rispetto al prezzo di MediaWorld.

SSD Interno EMTEC scontatissimo sul sito di MediaWorld

Aggiorna il tuo computer di vecchia data con SSD Power Plus di ultima generazione, in modo da ripristinare le vecchie prestazioni. Grazie alla tecnologia 3D Nand ti assicuri un consumo energetico migliore, di conseguenza migliorerà in modo considerevole anche l’autonomia.

Ma non è tutto, perché questa stessa tecnologia rende il tuo PC più silenzioso, oltre che più resistente agli urti, segnando un’enorme differenza rispetto al disco rigido classico. Si presenta con l’interfaccia SATA III 6Gb/s, compatibile con SATA II 3Gb/s.

Non buttare i tuoi soldi per un nuovo PC: ti bastano appena 19,99 euro per riportarlo come nuovo e farlo diventare se possibile ancora più veloce e scattante di quando l’avevi acquistato la prima volta.

