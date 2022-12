SSD interno da 240GB Kingston a soli 21€: ROBA da MATTI

Ti segnalo questa offerta incredibile che ho trovato su Amazon che ha tutta l’aria di essere di un errore di prezzo. Sconto del 51% e ti porti a casa un’unità a stato solida interna da 240GB. Metti subito nel tuo carrello l’SSD interno Kingston a soli 21,99 euro, anziché 44,99 euro.

Se possiedi un PC o un portatile e vuoi velocizzare la sua accensione, oppure vuoi avere il sistema operativo installato su un’unita dedicata, allora questa è l’offerta giusta per te. Grazie a questo SSD infatti non avrai soltanto un ottimo spazio di archiviazione, ben 240GB, ma godrai anche della maggiore velocità di cui questi dispositivi sono dotati.

SSD interno Kingston: super boost al tuo PC con pochi euro

Questo SSD è dieci volte più veloce di un hard disk tradizionale, per cui riuscirai a vedere subito un notevole miglioramento sul tuo computer. Il sistema operativo caricherà rapidamente per un’accensione fulminea. I trasferimenti di video in 4K, foto in alta risoluzione, film, giochi e programmi saranno talmente veloci che non ti sembrerà nemmeno di averli fatti.

Collegare questa unità a stato solido interna è semplicissimo grazie all’interfaccia SATA 2,5″ di cui è dotato. Potrai installarlo non solo su PC ma anche su laptop compatibili. Infatti i soli 40 grammi circa di peso uniti ai soli 10 cm di lunghezza lo rendono perfetto per i piccoli spazi. Non continuare a cancellare foto, file e diverse altre cose che vorresti invece tenere perché hai bisogno di fare spazio nella memoria del PC. Installa questo SSD e stai sereno.

Dato che questo ribasso rappresenta uno dei prezzi migliori visti su Amazon interesserà a diversi. Le unità disponibili non sono molte per cui dovrai fare in fretta. Dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo SSD interno Kingston a soli 21,99 euro, anziché 44,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.