SSD esterno Samsung da 1 TB a soli 79€ (Sottocosto MediaWorld)

L’unità SSD esterna Samsung T7 Shield da 1 TB è in offerta a soli 79€ invece di 119,99€ grazie al Sottocosto MediaWorld. Disponibile anche la consegna gratuita in negozio, selezionando l’opzione in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Samsung SSD T7 Shield è un’unità ultra-resistente, veloce e compatta. Grazie alle sue caratteristiche, è in grado di offrire prestazioni superiori alla media anche in condizioni ambientali estreme.

SSD esterno Samsung T7 Shield in sconto del 34% sul sito di MediaWorld

Velocità interna super e design robusto offrono la possibilità di lavorare in maniera efficace su qualsiasi progetto, anche per eventuali operazioni di editing. La porta USB 3.2 di seconda generazione e la tecnologia PCIe NVMe consentono di raggiungere velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s, tali da consentire operazioni di editing istantaneo direttamente dall’unità drive.

A tutto questo si aggiunge la scocca in gomma con tecnologia Dynamic Thermal Guard, per mantenere la temperatura dell’unità sotto controllo anche durante le operazioni più complesse.

In definitiva, si tratta di un’unità SSD esterna adatta ad ogni occasione. Indipendentemente dalla postazione di lavoro prescelta, si può fare affidamento su un prodotto che mette al sicuro i propri dati da polvere e acqua, grazie alla certificazione IP65. Senza trascurare il fatto che può resistere anche a cadute da un’altezza fino a tre metri.

Samsung T7 Shield da 1 TB è in offerta a 79€ sul sito mediaworld.it. La promozione Sottocosto durerà fino al prossimo 17 dicembre.

